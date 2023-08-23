Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Пенальдо-приведение! Где он?»: реакция болельщиков «Аль-Насра» на неудачное выступление Роналду

23 Августа 2023 • 12:55 Комментировать

«Аль-Наср» ещё зимой начал восхождение на олимп в чемпионате Саудовской Аравии. Именно с подписания Криштиану Роналду уже летом продолжилась эпопея звёздных и огромных контрактов. Но что сейчас? Команду пополнили полузащитник Марцело Брозович и нападающий Садио Мане, однако в чемпионате Саудовской Аравии команда идёт внизу турнирной таблицы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков на неудачное выступление лидеров команды.

Под постами саудовского клуба в запрещённой социальной сети с фото Роналду болельщики оставляют такие комментарии:

  • «Роналду не всегда может забивать по 2 гола, ему трудно с партнёрами. Эта команда – самая слабая в лиге», - написал samlechat21_lemignon.
  • «Серхио Рамос, ты где? Роналду нужна помощь», - mashaell_alo5.
  • «Пенальдо-привидение! Где он?» - yous.s990
  • «Его присутствие и отсутствие одинаково», - mo.11.14.

Однако больше всего достаётся центральному полузащитнику Талиске:

  • «Надо продать Талиску!» - написала ex3wi.
  • «Талиска, уходи! (Talisca out)», - ariffsyawal.
  • «Продадим Талиску и давайте купим Гризманна или Коутиньо!» - считает reju6465.
  • «Отправьте Талиску в «Бешикташ»! – опубликовала комментарий _giiiho6.

22 августа «Аль-Наср» победил в дополнительное время «Шабаб» из Аль-Ахли со счётом 4:2 и вышел в групповой этап азиатской Лиги чемпионов.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду талиска Андерсон Талиска Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
13:27 · Саудовская Аравия
Экс-игрок сборной Германии: «Неймар - один из самых фальшивых футболистов в мире» 2
11:57 · Франция. Лига 1
«Аль-Араби» готовится сделать предложение по трансферу Верратти
11:33 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд опасается, что не сможет перебраться в Саудовскую Аравию из-за конфликта с Роналду
07:43 · Саудовская Аравия
Роналду высказался о выходе «Аль-Насра» в азиатскую Лигу чемпионов 1
03:10 · Италия. Серия А
«Аль-Шабаб» нацелился на футболиста «Наполи» слухи
01:17 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» не сдаётся в борьбе за Салаха: клуб приготовил «Ливерпулю» рекордное предложение слухи
00:57 · Франция. Лига 1
Романо: «Аль-Ахли» не вёл переговоров по Верратти»
22 Августа
23:49 · Англия. Премьер-лига
Варан не будет рассматривать предложения из Саудовской Аравии
23:43 · Саудовская Аравия
Роналду помог «Аль-Насру» пробиться в азиатскую Лигу чемпионов 1
23:28 · Англия. Премьер-лига
Канселу отказался от выгодных предложений из Саудовской Аравии ради «Барселоны»
22:51 · Франция. Лига 1
В «Аль-Ахли» передумали подписывать Верратти
22:31 · Англия. Премьер-лига
Клопп не одобрит продажу Салаха в клуб из Саудовской Аравии
21:38 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии слухи
21:12 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Серхи Роберто отказался от переезда в Саудовскую Аравию и МЛС
21:05 · Англия. Премьер-лига
​В Саудовской Аравии не хотят приезда Гринвуда из-за его репутации слухи
Все новости