«Пенальдо-приведение! Где он?»: реакция болельщиков «Аль-Насра» на неудачное выступление Роналду

«Аль-Наср» ещё зимой начал восхождение на олимп в чемпионате Саудовской Аравии. Именно с подписания Криштиану Роналду уже летом продолжилась эпопея звёздных и огромных контрактов. Но что сейчас? Команду пополнили полузащитник Марцело Брозович и нападающий Садио Мане, однако в чемпионате Саудовской Аравии команда идёт внизу турнирной таблицы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию болельщиков на неудачное выступление лидеров команды.

Под постами саудовского клуба в запрещённой социальной сети с фото Роналду болельщики оставляют такие комментарии:

«Роналду не всегда может забивать по 2 гола, ему трудно с партнёрами. Эта команда – самая слабая в лиге», - написал samlechat21_lemignon.

«Серхио Рамос, ты где? Роналду нужна помощь», - mashaell_alo5.

«Пенальдо-привидение! Где он?» - yous.s990

«Его присутствие и отсутствие одинаково», - mo.11.14.

Однако больше всего достаётся центральному полузащитнику Талиске:

«Надо продать Талиску!» - написала ex3wi.

«Талиска, уходи! (Talisca out)», - ariffsyawal.

«Продадим Талиску и давайте купим Гризманна или Коутиньо!» - считает reju6465.

«Отправьте Талиску в «Бешикташ»! – опубликовала комментарий _giiiho6.

22 августа «Аль-Наср» победил в дополнительное время «Шабаб» из Аль-Ахли со счётом 4:2 и вышел в групповой этап азиатской Лиги чемпионов.