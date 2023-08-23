Роналду в бешенстве: португалец наорал на судью и грубо толкнул человека

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел из себя во время поединка квалификации азиатской Лиги чемпионов против клуба «Шабаб Аль-Ахли».

38-летний португальский нападающий сначала наорал на рефери, а затем грубо оттолкнул одного из сотрудников, который хотел сделать селфи. Такое поведение Криштиану вызвано тем, что судья не назначил пенальти в ворота соперника в первой половине встречи.

По итогу команда Роналду отпраздновала победу со счетом 4:2 и вышла в групповую стадию престижного турнира. В этой встрече опытный португальский форвард отметился голевой передачей.