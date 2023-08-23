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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду в бешенстве: португалец наорал на судью и грубо толкнул человека

23 Августа 2023 • 09:43 Комментировать (2)

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел из себя во время поединка квалификации азиатской Лиги чемпионов против клуба «Шабаб Аль-Ахли».

38-летний португальский нападающий сначала наорал на рефери, а затем грубо оттолкнул одного из сотрудников, который хотел сделать селфи. Такое поведение Криштиану вызвано тем, что судья не назначил пенальти в ворота соперника в первой половине встречи.

По итогу команда Роналду отпраздновала победу со счетом 4:2 и вышла в групповую стадию престижного турнира. В этой встрече опытный португальский форвард отметился голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (2)
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Alex1972
23 Августа 2023 в 10:19
Жалко я не судья... Я б его 💋... А-ха-ха-ха...
Betsik
23 Августа 2023 в 10:36
В туз? 🤣
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