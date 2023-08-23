Роналду высказался о выходе «Аль-Насра» в азиатскую Лигу чемпионов

Лидер саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о выходе своей команды в азиатскую Лигу чемпионов. В квалификационном матче команда звездного португальца одолела «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 4:2.

«Тяжелый матч, но важная победа для выхода в Лигу чемпионов. Всегда верьте до конца. Никогда нельзя сдаваться», - гласит сообщение 38-летнего нападающего в социальных сетях.

Напомним, что Криштиану присоединился к «Аль-Насру» в январе нынешнего года. Его заработная плата составляет 200 миллионов евро за сезон.

В минувшем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил 14 голов в 16 встречах.