Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду помог «Аль-Насру» пробиться в азиатскую Лигу чемпионов

22 Августа 2023 • 23:43 Комментировать

В Саудовской Аравии прошёл матч квалификации Лиги чемпионов Азии между «Аль-Насром» и «Шабабом» из Аль-Ахли. Андерсон Талиска открыл счет уже на 11-й минуте, но команда Криштиану Роналду оказалась в затруднительном положении после дубля на 18-й и 46-й минутах от Яхья Альгассани. Звёздный португалец рисковал остаться без участия в важном международном турнире, но все же на 88-й минуте его команда ушла от поражения - овертайм. В дополнительные 30 минут «Аль-Наср» вырвал победу со счетом 4:2, еще раз отличился Талиска, а также Роналду ассистировал Марсело Брозовичу.

Напомним, что один из лучших игроков современности, Роналду, играет в «Аль-Насре» с 30 декабря прошлого года и уже успел отпраздновать завоевание трофея Арабской лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
22 Августа
23:49 · Англия. Премьер-лига
Варан не будет рассматривать предложения из Саудовской Аравии
23:43 · Саудовская Аравия
Роналду помог «Аль-Насру» пробиться в азиатскую Лигу чемпионов
23:28 · Англия. Премьер-лига
Канселу отказался от выгодных предложений из Саудовской Аравии ради «Барселоны»
22:51 · Франция. Лига 1
В «Аль-Ахли» передумали подписывать Верратти
22:31 · Англия. Премьер-лига
Клопп не одобрит продажу Салаха в клуб из Саудовской Аравии
21:38 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии слухи
21:12 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Серхи Роберто отказался от переезда в Саудовскую Аравию и МЛС
21:05 · Англия. Премьер-лига
​В Саудовской Аравии не хотят приезда Гринвуда из-за его репутации слухи
20:54 · Англия. Премьер-лига
Джеррард опроверг слухи об интересе «Аль-Иттифака» к Гринвуду
19:43 · Португалия. Примейра-лига
​«Аль-Наср» объявил о трансфере игрока сборной Португалии официально
14:15 · Саудовская Аравия
​Тренер «Аль-Насра» Каштру: «Энергия Роналду очень заразительна для его партнёров» 1
14:09 · Саудовская Аравия
​Тренер «Аль-Насра» Каштру: Меня назначил не Роналду 2
12:44 · Саудовская Аравия
Сколько Бензема зарабатывает в минуту
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» готов продать Жоту ради трансфера Салаха 1
10:24 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» Гринвуд может перейти в «Аль-Иттифак»
Все новости