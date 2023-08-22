Роналду помог «Аль-Насру» пробиться в азиатскую Лигу чемпионов

В Саудовской Аравии прошёл матч квалификации Лиги чемпионов Азии между «Аль-Насром» и «Шабабом» из Аль-Ахли. Андерсон Талиска открыл счет уже на 11-й минуте, но команда Криштиану Роналду оказалась в затруднительном положении после дубля на 18-й и 46-й минутах от Яхья Альгассани. Звёздный португалец рисковал остаться без участия в важном международном турнире, но все же на 88-й минуте его команда ушла от поражения - овертайм. В дополнительные 30 минут «Аль-Наср» вырвал победу со счетом 4:2, еще раз отличился Талиска, а также Роналду ассистировал Марсело Брозовичу.

Напомним, что один из лучших игроков современности, Роналду, играет в «Аль-Насре» с 30 декабря прошлого года и уже успел отпраздновать завоевание трофея Арабской лиги чемпионов.