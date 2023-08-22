​Тренер «Аль-Насра» Каштру: «Энергия Роналду очень заразительна для его партнёров»

Рулевой «Аль-Насра» Луиш Каштру высказался о Криштиану Роналду, выступающем за клуб с начала 2023 года.

«Все знают, каким он является игроком и человеком. Роналду каждый день сосредоточен на футболе. У него есть энергия, которая очень заразительная для его партнёров. То, как он ежедневно работает над восстановлением, - что-то фантастическое. Он наш капитан из-за того, что он делает каждую секунду, и что он даёт футболу», - сказал Каштру, чьи слова приводит A Bola со ссылкой на Canal Goat.

Добавим, что «Аль-Наср» проиграл оба матча в новом чемпионате Саудовской Аравии.

​Тренер «Аль-Насра» Каштру: Меня назначил не Роналду