​Тренер «Аль-Насра» Каштру: Меня назначил не Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру высказался относительно версии о том, что решение о его назначении принимал Криштиану Роналду.

«Я не могу подтвердить теорию о том, что Роналду хотел, чтобы я стал тренером. Он никогда не говорил мне об этом, и это не данность», - слова Каштру приводит A Bola со ссылкой на Canal Goat.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. За это время звёздный португалец провёл за клуб 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Отметим, что новый чемпионат Саудовской Аравии «Аль-Наср» начал с двух поражений.