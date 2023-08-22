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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Сколько Бензема зарабатывает в минуту

22 Августа 2023 • 12:44 Комментировать

Перебравшись из «Реала» в «Аль-Иттихад», Карим Бензема вошёл в число самых высокооплачиваемых футболистов планеты. Конечно, данные о зарплате звёздного форварда разнятся, но недавно во Франции опубликовали рейтинг, в котором Бензема разделил первую строчку по зарплате с Криштиану Роналду. Оклад француза измеряется 200 миллионами долларов за сезон. Таким образом, Карим зарабатывает примерно:

- 16,6 млн долларов в месяц;

- 548 тысяч долларов в день;

- 22 831 доллар в час;

- 380 долларов в минуту;

- 6,34 доллара в секунду.

Стоит сказать, что Карим Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» после четырнадцати сезонов в «Реале». В составе мадридского клуба француз завоевал множество трофеев, в частности пять трофеев Лиги чемпионов.

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Карим Бензема Аль-Иттихад
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