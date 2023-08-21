Сен-Максимен назвал плюсы трансфера в Саудовскую Аравию

Вингер «Аль-Ахли» Аллан Сен-Максимен поделился первыми впечатлениями от выступлений в чемпионате Саудовской Аравии.

«Здесь многое сделали для комфорта новичков из Европы. У меня было много багажа в аэропорту, но когда я прибыл в отель, все вещи уже были на месте. Мне предоставили личного водителя, который доступен в любое время суток. А это очень затратно в плане финансов», - передает слова футболиста Footmercato.

Сен-Максимен перешел в «Аль-Ахли» из английского «Ньюкасла» за 27 миллионов евро. 26-летний французский полузащиник подписал трехлетнее трудовое соглашение.