​Сколько Неймар зарабатывает в минуту

В летнее трансферное окно Неймар сменил клубную прописку. Самый дорогой футболист в истории, за которого «ПСЖ» в 2017-м заплатил невероятные 222 миллиона евро, перебрался в «Аль-Хиляль».

Если верить информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Неймар в Саудовской Аравии будет зарабатывать 150 миллионов долларов за сезон (без учёта бонусных выплат). Таким образом, Неймар будет зарабатывать примерно:

- 12,5 млн долларов в месяц;

- 411 тысяч долларов в день;

- 17 123 доллара в час;

- 285,4 доллара в минуту;

- 4,76 доллара в секунду.

Неймару 31 год. Он провёл 124 матча за национальную сборную Бразилии, в которых забил 77 голов.

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