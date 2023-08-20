​Сколько Неймар зарабатывает в минуту

В летнее трансферное окно Неймар сменил клубную прописку. Самый дорогой футболист в истории, за которого «ПСЖ» в 2017-м заплатил невероятные 222 миллиона евро, перебрался в «Аль-Хиляль».
Если верить информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Неймар в Саудовской Аравии будет зарабатывать 150 миллионов долларов за сезон (без учёта бонусных выплат). Таким образом, Неймар будет зарабатывать примерно:
- 12,5 млн долларов в месяц;
- 411 тысяч долларов в день;
- 17 123 доллара в час;
- 285,4 доллара в минуту;
- 4,76 доллара в секунду.
Неймару 31 год. Он провёл 124 матча за национальную сборную Бразилии, в которых забил 77 голов.
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