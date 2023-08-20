Неймар не сыграет в ближайших матчах за «Аль-Хиляль»

Бразильский нападающий Неймар, с большой долей вероятности, не может «Аль-Хилялю» в ближайших матчах, об этом сообщил наставник команды из Саудовской Аравии Жоржи Жезус.

Специалист отметил, что форвард прибыл в расположение команды травмированным, у него наблюдается небольшая мышечная проблема, поэтому он не знает, когда он сможет нормально тренироваться.

«Не думаю, что он сможет присоединиться к сборной Бразилии. Сейчас он находится в реабилитационном центре», — приводит слова тренера Goal.com.

Напомним, что Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно за 90 миллионов евро.