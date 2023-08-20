Неймар не готов играть за «Аль-Хиляль»

Звездный новичок саудовского «Аль-Хиляля» Неймар не примет участия в ближайших поединках своей команды из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер коллектива Жорже Жезуш.

«Неймар пришел к нам с травмой. У него проблемы с мышцами. Я пока не знаю, когда он восстановится и будет готов играть. Он не должен ехать в сборную Бразилии. Сейчас у него запланирован курс реабилитации», - передает слова специалиста портал Goal.com.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в начале текущей недели. 31-летний бразилец заключил с саудовским клубом двухлетнее трудовое соглашение. Сумма трансфера составила 90 миллионов евро.