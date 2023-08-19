Бразилец Неймар перешел в новый клуб, он будет защищать цвета «Аль-Хиляля», и в Саудовской Аравии его ждут с не меньшим интересом, нежели ждали шесть лет назад в «ПСЖ». Накануне очередного матча саудовского чемпионата против «Аль-Фейха» Неймару устроили суперпрезентацию.

Игрок появился на поле, которое специально затемнили, дабы максимально эффектно смотрелись различные световые эффекты, сопровождающие подобного рода мероприятия.

Затем Неймар прошел, аки Моисей, по коридору, с двух сторон которого к нему тянули руки восторженные детишки, одетые, разумеется в футболки «Аль-Хиляля».

После всего этого осталось только самую малость - гол забить.