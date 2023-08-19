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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймару устроили суперпрезентацию накануне первого матча в новом клубе видео

19 Августа 2023 • 20:37 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:0
Аль-Файха
1-й тайм

Бразилец Неймар перешел в новый клуб, он будет защищать цвета «Аль-Хиляля», и в Саудовской Аравии его ждут с не меньшим интересом, нежели ждали шесть лет назад в «ПСЖ». Накануне очередного матча саудовского чемпионата против «Аль-Фейха» Неймару устроили суперпрезентацию.

Игрок появился на поле, которое специально затемнили, дабы максимально эффектно смотрелись различные световые эффекты, сопровождающие подобного рода мероприятия.

Затем Неймар прошел, аки Моисей, по коридору, с двух сторон которого к нему тянули руки восторженные детишки, одетые, разумеется в футболки «Аль-Хиляля».

После всего этого осталось только самую малость - гол забить. 

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль
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АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД АЛЬ-ФАЙХА
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