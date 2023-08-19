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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Мерих Демирал официально стал игроком «Аль-Ахли» официально

19 Августа 2023 • 17:25 Комментировать
Аль-Халидж
1:3
Аль-Ахли Джидда
окончен

Турецкий защитник Мерих Демирал стал футболистом аравийского клуба «Аль-Ахли».

Подтверждение перехода футболиста турецкой национальной команды появилось в социальных сетях коллектива из Джидды. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, что Мерих был известен по выступлениям за «Аталанту» и «Ювентус». В аравийском коллективе партнёрами Демирала станут Эдуар Менди, Франк Кесси, Рияд Марез, Алан Сен-Максимен и Роберто Фирмино. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 20 миллионов евро.

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Аль-Ахли Джидда Мерих Демирал трансферы футбола - лето 2023
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