Турецкий защитник Мерих Демирал стал футболистом аравийского клуба «Аль-Ахли».

Подтверждение перехода футболиста турецкой национальной команды появилось в социальных сетях коллектива из Джидды. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, что Мерих был известен по выступлениям за «Аталанту» и «Ювентус». В аравийском коллективе партнёрами Демирала станут Эдуар Менди, Франк Кесси, Рияд Марез, Алан Сен-Максимен и Роберто Фирмино. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 20 миллионов евро.