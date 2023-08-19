Неймар уже в Саудовской Аравии

Звёздный нападающий Неймар уже находится в Саудовской Аравии. На портале Reddit говорится о том, что из Парижа в Эр-Рияд 31-летний бразилец прилетел на «Боинге», который предоставил двоюродный брат премьер-министра Саудовской Аравии.

Напомним, что Неймар перебрался в «Аль-Хиляль» после шести сезонов в «ПСЖ». Контракт бразильского форварда с саудовским клубом рассчитан на два года.

Как известно, Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году за трансфер бразильца «ПСЖ» заплатил «Барселоне» невероятные 222 миллиона евро.

Особняк на 25 комнат, и это ещё цветочки – раскрыты запросы Неймара перед трансфером в «Аль-Хиляль»