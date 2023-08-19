Болельщик спас вратаря «Аль-Насра» от курьёзной ошибки

Голкипер «Аль-Насра» Валид Абдулла в последнем матче своей команды против «Аль-Таавуна» едва не стал героем курьёзного эпизода. В один момент вратарь возвращался на свою позицию, расположившись спиной к партнёрам. Футболист начал зевать и не подозревал, что партнёр отдал ему передачу назад.

К счастью для Абдуллы, болельщик с трибун выкрикнул ему нужные слова и предупредил о надвигающемся пасе. Мяч не залетал в ворота, но если бы Валид не сориентировался, «Аль-Таавун» подал бы угловой, а сам голкипер стал бы героем очень курьёзного момента.

«Аль-Наср» вчера проиграл «Аль-Таавуну» 0:2 в рамках чемпионата Саудовской Аравии.