Узбекский нападающий Жалолиддин Машарипов покинул саудовский «Аль-Наср», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны приняли решение расторгнуть трудовой договор по обоюдному согласию.

Стоит отметить, что Машарипов защищал цвета «Аль-Насра» с января 2021 года. В общей сложности 29-летний форвард сыграл за команду 45 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и восемь голевых передач.

Напомним, что за этот саудовский клуб выступают португалец Криштиану Роналду и сенегалец Садио Мане.

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