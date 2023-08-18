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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср», за который играет Роналду, избавился от нападающего официально

18 Августа 2023 • 07:40 Комментировать

Узбекский нападающий Жалолиддин Машарипов покинул саудовский «Аль-Наср», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны приняли решение расторгнуть трудовой договор по обоюдному согласию.

Стоит отметить, что Машарипов защищал цвета «Аль-Насра» с января 2021 года. В общей сложности 29-летний форвард сыграл за команду 45 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и восемь голевых передач.

Напомним, что за этот саудовский клуб выступают португалец Криштиану Роналду и сенегалец Садио Мане.

Игрок «Аль-Насра» раскрыл цель Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Наср Жалолиддин Машарипов
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