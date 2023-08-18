Пресс-служба аравийского «Аль-Хиляля» объявила о подписании голкипера «Севильи» Яссина Буну.

Подтверждение трансфера одного из лучших вратарей чемпионата мира - 2022 появилось в социальных сетях «голубых волн». В новом клубе победитель Лиги Европы будет выступать под 37-м номером. Ранее сообщалось, что 32-летний голкипер получит 45 миллионов евро за три года по контракту с аравийским клубом, а сумма трансфера составила 21 миллион евро.

Напомним, что Буну представлял «Севилью» с 2020 года, проведя в рамках всех состязаний 142 матча. Партнёрами Яссина станут Неймар, Малком, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Калиду Кулибали и Мусса Марега.