Марез отметился первым голом за «Аль-Ахли»

Сейчас проходит матч второго тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Халидж» на своём поле принимает «Аль-Ахли».

В концовке первого тайма нападающий гостей Рияд Марез удвоил преимущество своей команды после точного удара в правый верхний угол ворот. Таким образом, игрок сборной Алжира отметился первым голом за свою новую команду.

Напомним, что Марез пополнил ряды «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно, перейдя из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро.

Прямая текстовая трансляция матча «Аль-Халидж» - «Аль-Ахли» проходит на сайте Liveresult.ru.