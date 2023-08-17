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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Марез отметился первым голом за «Аль-Ахли»

17 Августа 2023 • 22:50 Комментировать
Аль-Халидж
1:3
Аль-Ахли Джидда
окончен

Сейчас проходит матч второго тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Халидж» на своём поле принимает «Аль-Ахли».

В концовке первого тайма нападающий гостей Рияд Марез удвоил преимущество своей команды после точного удара в правый верхний угол ворот. Таким образом, игрок сборной Алжира отметился первым голом за свою новую команду.

Напомним, что Марез пополнил ряды «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно, перейдя из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро.

Прямая текстовая трансляция матча «Аль-Халидж» - «Аль-Ахли» проходит на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Ахли Джидда Рияд Марез Аль-Халидж
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