​Комментарий Роналду на страничке Рамоса взорвал социальную сеть

В одной из социальных сетей известный испанский футболист Криштиану Роналду сделал публикацию, посвящённую покорению отметки в 60 тысяч подписчиков. В комментариях отметился звёздный Криштиану Роналду.

«Тебе нужен ещё один ноль, чтобы догнать меня», - написал Роналду, добавив смайл, который выражает заливной смех.

Комментарий Роналду буквально взорвал социальную сеть – он набрал уже более 302 тысяч «лайков», что является невероятной цифрой.

Отметим, что Криштиану Роналду в этой социальной сети имеет 600 тысяч подписчиков. Это рекордный показатель.

С начала 2023 году Роналду выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. С Рамосом португалец пересекался в «Реале».