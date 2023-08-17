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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Комментарий Роналду на страничке Рамоса взорвал социальную сеть

17 Августа 2023 • 18:32 Комментировать (2)

В одной из социальных сетей известный испанский футболист Криштиану Роналду сделал публикацию, посвящённую покорению отметки в 60 тысяч подписчиков. В комментариях отметился звёздный Криштиану Роналду.

«Тебе нужен ещё один ноль, чтобы догнать меня», - написал Роналду, добавив смайл, который выражает заливной смех.

Комментарий Роналду буквально взорвал социальную сеть – он набрал уже более 302 тысяч «лайков», что является невероятной цифрой.

Отметим, что Криштиану Роналду в этой социальной сети имеет 600 тысяч подписчиков. Это рекордный показатель.

С начала 2023 году Роналду выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. С Рамосом португалец пересекался в «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Серхио Рамос Аль-Наср
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Комментарии (2)
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Alex1972
17 Августа 2023 в 18:47
Геша общается сам с собою?... Это 🚑.. Хе..
Ermak
17 Августа 2023 в 18:46
Известный испанскиий футболист Криштиану Роналду))
На Евро-Футболе:
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