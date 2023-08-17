​Сколько Роналду зарабатывает в минуту

Зарплаты звёздных футболистов всегда были интересны болельщикам. Конечно, точные цифры из контрактов являются тайной, поэтому любознательным фанатам приходится отталкиваться от информации из прессы. Поговаривают, что годовой оклад Криштиану Роналду в «Аль-Насре» составляет 200 миллионов долларов. Таким образом, португалец зарабатывает примерно:
- 16,6 млн долларов в месяц;
- 548 тысяч долларов в день;
- 22 831 доллар в час;
- 380 долларов в минуту;
- 6,34 доллара в секунду.
Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 календарного года. Его трудовое соглашение рассчитано до средины 2025 года.
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