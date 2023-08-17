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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар высказался о конкуренции с Роналду в Саудовской Аравии

17 Августа 2023 • 09:28 Комментировать

Звездный бразильский форвард Неймар поделился ожиданиями от выступления в чемпионате Саудовской Аравии. 31-летнию футболист на днях пополнил ряды клуба «Аль-Хиляль».

«Мне предстоит встреча с высококлассными соперниками, такими как Криштиану Роналду, Карим Бензема, Роберто Фирмино. Это сильно мотивирует и заставляет играть на максимуме», - передает слова бразильского нападающего ESPN.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ». Сумма сделки составила 90 миллионов евро, а трудовой договор бразильского нападающего с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Неймар рассказал, как Криштиану Роналду повлиял на его выбор

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Карим Бензема Неймар Аль-Хиляль
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