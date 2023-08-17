Неймар устроит анархию в Саудовской Аравии, как Криштиану Роналду

Саудовская Аравия продолжает удивлять и собирать всех сильнейших футболистов мира. Неймар подписал контракт с «Аль-Хилялем». Кроме невероятного контракта, олимпийский чемпион 2016 года получит ещё немало приятных бонусов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, на что готовы представители Саудовской Аравии ради создания сильнейшей лиги мира.

Условия контракта

Неймар оказался в Саудовской Аравии в 31 год. Бесспорно, талантливый бразилец выиграл многое, но не всё. Его карьера ещё не подошла к концу, но в «ПСЖ» он уже не нужен. Шесть лет назад Неймар был самым дорогим трансфером в футбольном мире, а сегодня он едет покорять Восток. Точнее, Восток его покорил сам. Своей щедростью. За два года контракта бразилец заработает 320 млн евро. Но кроме этого, в его контракте прописаны такие условия, как: личный самолёт, особняк с персоналом, 500 тыс. евро за пост в социальной сети о Саудовской Аравии, 80 тыс. евро за победу «Аль-Хиляля». Есть ощущение, что Неймар и сам не сможет посчитать, сколько он заработает в месяц. Если ещё и после матча часы будут раздавать или ещё более крутые подарки, то… Настанет время сойти с ума от денег!

Анархия от Криштиану Роналду

Переезд Криштиану Роналду зимой этого года в Саудовскую Аравию наделал много шума. И стал своеобразным триггером, который и послужил причиной повышения статуса и привлечения звёздных легионеров в эту восточную страну. Здесь свои правила. Которые, как выяснилось, можно нарушать.

Уже известно, что Неймару разрешат жить с его девушкой, Бруной Бьянкарди, без заключения брака. То же самое было у Роналду с Джорджиной, хотя в Саудовской Аравии на этот счёт действуют строгие правила. Следующим шагом станет выбор одноклубников, как это делал Криштиану Роналду? Или просьба о смене тренера?

С кем будет играть Неймар

«Аль-Хиляль» и так уже провёл внушительную работу на трансферном рынке. Клуб пополнили: Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Малком («Зенит»), Кулиду Кулибали («Челси»). Общая трансферная стоимость названных игроков и Неймара составляет 195 млн евро, а всей команды «Аль-Хиляль» – 221 млн евро. Заставит ли бразилец руководство клуба усилить ещё свою команду? Или сможет играть с партнёрами, общая стоимость которых в 2 раза меньше, чем стоимость самого Неймара?

Вряд ли стоит ждать проблем с наставником. Жорже Жезуш – португалец и всю свою игровую и тренерскую карьеру провёл в родной стране, за исключением отлучки в бразильский «Фламенго» и турецкий «Фенербахче». Пять лет назад вместе с «Аль-Хилялем» Жезуш уже выигрывал Суперкубок страны. Теперь, когда в его распоряжении есть целая россыпь звёзд, от него будут ждать как минимум повторения успеха.

Саудовская Аравия продолжает тратить колоссальные деньги и привлекать игроков. Никто не собирается останавливаться. Наоборот, складывается впечатление, что в Про-Лигу приедет ещё больше звёзд. Только их требования более привычные для Европы. И им идут на уступки. Частный самолёт, особняк с прислугой, несметная заработная плата, возможность сожительства с девушкой, невероятное финансовое вознаграждение за то, что ты просто выкладываешь пост про Саудовскую Аравию! Это ли не анархия? Не растеряет ли свой колорит и не превратиться ли «Страна двух святынь» в подобие открытого европейского государства? Всё зависит от того, как две главные звезды – Неймар и Криштиану Роналду – будут вести себя в обществе. Переход португальца уже изменил не только внутренний футбол, но и страну. Настало время Неймара. Приведут ли все блага его контракта к тому, что он приведёт Саудовскую Аравию к новому формату существования? Ответы на все эти вопросы узнаем уже скоро.

Пять самых дорогих игроков «Аль-Хиляля»