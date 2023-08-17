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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар назвал свою цель в «Аль-Хиляле»

17 Августа 2023 • 07:57 Комментировать (1)

Звездный новичок саудовского «Аль-Хиляля» Неймар рассказал о своей цели в новом коллективе. 31-летний бразилец подписал с клубом двухлетнее трудовое соглашение.

«Я рад присоединиться к этому чемпионату. Это будет феерично. Уверен, что многие бразильские болельщики будут следить за этим чемпионатом. Они наверняка будут поддерживать «Аль-Хиляль». Я же со свой стороны сделаю все возможное, чтобы они насладились нашей игрой. Наша цель - выиграть все титулы», - передает слова Неймара ESPN.

Трансфер Неймара обошелся руководству «Аль-Хиляля» в 90 миллионов евро. Именно такую сумму получил «ПСЖ» за продажу бразильца.

Неймар рассказал, как Криштиану Роналду повлиял на его выбор

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Неймар Аль-Хиляль
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Комментарии (1)
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SBP
17 Августа 2023 в 08:47
Ага, аравийские титулы - это же так круто... прям мечта любого :) Взял бы и сказал как есть "Моя цеоь - это куча денег. У меня и так их куча и не знаю зачем мне еще, но я очень хочу еще больше денег"
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