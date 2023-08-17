Неймар назвал свою цель в «Аль-Хиляле»

Звездный новичок саудовского «Аль-Хиляля» Неймар рассказал о своей цели в новом коллективе. 31-летний бразилец подписал с клубом двухлетнее трудовое соглашение.

«Я рад присоединиться к этому чемпионату. Это будет феерично. Уверен, что многие бразильские болельщики будут следить за этим чемпионатом. Они наверняка будут поддерживать «Аль-Хиляль». Я же со свой стороны сделаю все возможное, чтобы они насладились нашей игрой. Наша цель - выиграть все титулы», - передает слова Неймара ESPN.

Трансфер Неймара обошелся руководству «Аль-Хиляля» в 90 миллионов евро. Именно такую сумму получил «ПСЖ» за продажу бразильца.

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