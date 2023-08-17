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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар рассказал, как Криштиану Роналду повлиял на его выбор

17 Августа 2023 • 07:51 Комментировать

Бразильский форвард Неймар прокомментировал свой переезд в чемпионат Саудовской Аравии. Он заключил двухлетнее трудовое соглашение с клубом «Аль-Хиляль».

«Криштиану Роналду начал все это, и его в самом начале считали сумасшедшим. Сегодня же все видят, как растет эта лига. Этот чемпионат будет очень конкурентоспособным, особенно после трансферов, которые были этим летом. Поэтому я решил перебраться сюда. Мне интересен новый вызов. Я здесь, чтобы помочь лиге прогрессировать», - передает слова 31-летнего нападающего ESPN.

По сведениям портала Transfermarkt, стоимость трансфера Неймара из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» составила 90 миллионов евро.

Игрок «Аль-Насра» Фофана высказался о Криштиану Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Неймар Аль-Наср Аль-Хиляль
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