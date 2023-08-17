Грустная история Неймара: Как один из главных талантов поколения досрочно отправился на пенсию

Неймар покинул Европу и отправился в Саудовскую Аравию. Можно сколько угодно говорить, что футбол в этой ближневосточной стране развивается, но всё же Лиги чемпионов там нет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прощается с Неймаром как с большим игроком.

Неймар – один из главных талантов, и это неоспоримо

Мне всегда нравилось следить за южноамериканским футболом, так что я помню Неймара ещё футболистом «Сантоса». В том возрасте юный нападающий действительно ярко выделялся своим талантом. Для многих впечатление от игры Неймара усиливалось на фоне кризиса бразильских футболистов того времени. Вспомните, кто в составе «селесао» попал в заявку на домашний чемпионат мира. Там и близко не было игроков уровня сегодняшних Винисиуса, Родриго или даже Антони.

Однако Неймар действительно был невероятно одарён и силён. Он был лидером «Сантоса», где играли Данило, Алекс Сандро, позабытый уже Гансо, который выиграл Кубок Либертадорес. Просто на фоне отсутствия других толковых нападающих в сборной Бразилии в то время многим Неймар изначально казался «распиаренным». Однако это не был тот случай, когда звезду просто лепили, как порой бывает в Бразилии. Неймар пробился бы и в конкуренции с более сильными исполнителями. У него были и техника, и скорость, и удар.

Жажда славы сломала Неймара

Неймар надеялся, что персональные умения и мастерство его самого и партнёров помогут «ПСЖ» по щелчку пальцев включаться в нужные моменты сезона. Однако в футболе это не работает. В итоге парижане только раз дошли до финала Лиги чемпионов, да и то в сезоне, когда не было нормального плей-офф из-за коронавируса.

Останься Неймар в «Барселоне» – всё могло сложиться иначе. Он мог бы стать лидером новой команды, которая в Каталонии появилась после ухода Месси. Мог стать легендой «блауграны».

Бесславный конец

Неймар остаётся пока самым дорогим футболистом в истории. Именно ценник во многом и испортил впечатление от карьеры бразильца в Европе. Смех в том, что «Барселона», прописывая отступные в 222 миллиона евро, была уверена, что никто и никогда столько за футболиста не заплатит. В свою очередь «ПСЖ» даже не собирался торговаться, а просто хотел «утереть нос» каталонцам и не смотрел на цену с точки зрения целесообразности.

Однако все ждали от Неймара подвига, уж слишком много за него заплатили. Бразилец же, в свою очередь, продолжал на одной ноге завоёвывать во Франции трофеи с «ПСЖ», которые уже давно не ценны для парижан. В Лиге чемпионов же команда не была конкурентоспособна, так как просто не имела навыка борьбы с равными по классу соперниками. Виноваты же всегда в таких случаях как раз те звёзды, которые и не делают разницу.

Неймар хотел вернуться в футбол высокой конкуренции. Бразилец несколько трансферных окон демонстрировал «Барселоне», что готов к возвращению, обсуждались варианты в Англии. Однако тут и мешала финансовая составляющая – «ПСЖ» хотел отбить часть расходов, а сам форвард не желал терять в зарплате. Тем не менее тратиться так сильно на большой талант, который уже несколько сезонов не привык биться в каждом матче, было риском.

Очень обидно, что всего в 31 год Неймар уехал на футбольную пенсию. Ни «Золотого мяча», ни Лиги чемпионов своего имени у бразильца так и нет и уже не будет, по всей видимости. Неймар так и останется навсегда в «тени Месси». В «Барселоне» бразилец был ассистентом аргентинца. И даже в «Аль-Хиляль» он ушёл, когда саудовский клуб не смог убедить Месси.

Роман Андреев