Неймар завершил трансфер в «Аль-Хиляль». После шести лет выступлений за «ПСЖ» звёздный бразилец переезжает в Саудовскую Аравию. В программе El Partidazo de COPE были озвучены невероятные запросы, которые в ходе переговорного процесса выдвигал Неймар.

По данным источника, Неймар требовал: особняк с 25 комнатами, бассейн размерами 40 на 10 метров, 3 сауны, 8 сотрудников, холодильник с соком асаи и гуараной, 9 автомобилей, а также оплату всех счетов в отелях, ресторанах и во время путешествий.

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за бразильца 222 миллиона евро.

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