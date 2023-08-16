​Саудовская Аравия разрывает рынок: Раскрыты имена 10 футболистов с самой высокой зарплатой в мире

На страницах газеты Le Parisien был обнародован рейтинг футболистов с самой высокой зарплатой в мировом футболе. Любопытно, что только два игрока из топ-10 не представляют клубы Саудовской Аравии.

Место на вершине рейтинга делят Криштиану Роналду («Аль-Наср») и Карим Бензема («Аль-Иттихад» с примерным окладом в 200 миллионов долларов.

Дальше идут Неймар («Аль-Хиляль») и Н’Голо Канте («Аль-Иттихад»), которые зарабатывают приблизительно по 100 миллионов долларов за сезон.

Топ-5 замыкает Килиан Мбаппе («ПСЖ»), его примерный доход измеряется 75 миллионами долларов в год.

Ниже располагаются Лионель Месси («Интер Майами», 45 млн долларов), Садио Мане («Аль-Наср», 40), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак», 40), Рияд Марез («Аль-Ахли, 35), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль, 30).