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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Назначена дата презентации Неймара

16 Августа 2023 • 15:32 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Файха
19.08 21:00

Нападающий Неймар стал футболистом «Аль-Хиляля». После шести лет в «ПСЖ» бразильский форвард перебрался в Саудовскую Аравию.

Как сообщает портал Sahafahh, 31-летний Неймар будет представлен в качестве игрока «Аль-Хиляля» в ближайшую субботу, 19 августа. В этот день команда проведёт матч чемпионата Саудовской Аравии против клуба «Аль-Фейха». Презентация Неймара состоится перед началом игры.

Напомним, что «Аль-Хиляль» начал новый чемпионат Саудовской Аравии с победой над клубом «Абха» (3:1). Автором хет-трика стал экс-футболист «Зенита» Малком.

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Неймар Аль-Хиляль
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АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД АЛЬ-ФАЙХА
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