Роналду установил рекорд - 600 миллионов подписчиков

После того, как португальский суперфорвард Криштиану Роналду выиграл свой первый трофей в Саудовской Аравии, его популярность получила новый толчок - количество подписчиков на его аккаунт в любимой социальной сети CR7 превысило 600 миллионов.

Это значительно больше, чем у Лионеля Месси с 482 миллионами, тут первенство CR7 неоспоримо (другое дело, что для аргентинца этот аспект, похоже, совсем неважен), а третье место в этой классификации занимает американская актриса и певица Селена Гомес - 427 миллионов подписчиков.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».