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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду установил рекорд - 600 миллионов подписчиков

16 Августа 2023 • 03:33 Комментировать

После того, как португальский суперфорвард Криштиану Роналду выиграл свой первый трофей в Саудовской Аравии, его популярность получила новый толчок - количество подписчиков на его аккаунт в любимой социальной сети CR7 превысило 600 миллионов.

Это значительно больше, чем у Лионеля Месси с 482 миллионами, тут первенство CR7 неоспоримо (другое дело, что для аргентинца этот аспект, похоже, совсем неважен), а третье место в этой классификации занимает американская актриса и певица Селена Гомес - 427 миллионов подписчиков.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси
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