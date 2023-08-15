Первые слова Неймара в «Аль-Хиляле»

Трансферная сага с Неймаром завершилась – бразильский нападающий после шести сезонов в «ПСЖ» подписал контракт с «Аль-Хилялем».

В конце презентационного ролика Неймар произнёс свои первые слова в качестве футболиста «Аль-Хиляля».

«Я здесь, в Саудовской Аравии, я в «Аль-Хиляле», - сказал 31-летний форвард на видео.

Отметим, что в «Аль-Хиляле» Неймар стал одноклубником Малкома. Бразилец недавно перебрался в этот клуб из «Зенита» за 60 миллионов евро.

Добавим, что в первом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» обыграл клуб «Абха» со счётом 3:1 благодаря хет-трику Малкома.