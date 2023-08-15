​Раскрыта зарплата Неймара в «Аль-Хиляле»

«Аль-Хиляль» объявил о подписании контракта с Неймаром. 31-летний бразильский нападающий подписал трудовое соглашение сроком на два года без возможности продления. Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, зарплата Неймара по двухлетнему договору составит 300 миллионов долларов. За счёт бонусных выплат и коммерческих сделок зарплата форварда за два года может вырасти до 400 миллионов долларов.

На протяжении шести предыдущих сезонов Неймар выступал за «ПСЖ». В 2017 году гранд Лиги 1 заплатил за переход бразильца 222 миллиона евро. Этот трансфер остаётся рекордным в истории футбола.