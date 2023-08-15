Известный нападающий Одион Игало стал новичком саудовского клуба «Аль-Вахда». Пресс-служба этого клуба опубликовала презентационный ролик с 34-летним нигерийцем.

Предыдущие два клуба Игало тоже были саудовскими – он выступал за «Аль-Шабаб» и «Аль-Хиляль». Большую же часть своей карьеры нигериец провёл в Европе. Одион выступал там за многие клубы, в частности за «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в стартовом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Вахда» проиграла «Аль-Рияду» с минимальным счётом 0:1.

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