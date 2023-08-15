Фабиньо получил дорогой подарок после дебюта за «Аль-Иттихад»

Полузащитник «Аль-Иттихада» Фабиньо получил дорогостоящий подарок после матча первого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Раеда» (3:0).

Как информирует портал Goal.com, один из болельщиков команды презентовал бразильскому хавбеку часы марки Rolex. Фабиньо был удивлен таким подарком и чуть не разбил его спустя несколько секунд. Часы слетели с запястья игрока на пол, но все обошлось.

29-летний опорный полузащитник пополнил ряды «Аль-Иттихада» этим летом, перейдя из «Ливерпуля». Сумма сделки составила 46,7 миллиона евро. Фабиньо заключил с саудовским клубом трехлетний трудовой договор.