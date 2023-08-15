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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Фофана рассказал, что думает о Мане

15 Августа 2023 • 11:23 Комментировать (1)

Новичок саудовского «Аль-Насра» Секо Фофана поделился мнением о сенегальском вингере команды Садио Мане.

«Садио является примером для команды, как Роналду. У этого парня огромное сердце. Мане очень амбициозный футболист», - передает слова полузащитника Lequipe.

Мане перешел в «Аль-Наср» из мюнхенской «Баварии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 30 миллионов евро. 31-летний африканский нападающий заключил с саудовским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2026 года.

Игрок «Аль-Насра» Фофана высказался о Криштиану Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Наср Садио Мане Секо Фофана
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Августа 2023 в 11:27
А теперь расскажи - что ты думаешь о мани... Или это другое?... Хе ..
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