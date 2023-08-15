Игрок «Аль-Насра» Фофана высказался о Криштиану Роналду

Полузащитник «Аль-Насра» Секо Фофана высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Мы частенько общаемся с ним по вечерам на различные темы. Иногда я ловлю себя на мысли, что разговариваю с самим Криштиану, это забавно. Был удивлен тем, как игрок с такой внушительной карьерой прислушивается ко мнению других. После этого понимаешь, почему он так крут в свои 38 лет. Быть таким требовательным, выиграв пять «Золотых мячей», - это безумие», - передает слова хавбека Lequipe.

Роналду играет за «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошлом сезоне КриРо провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 14 голов и сделал два ассиста.