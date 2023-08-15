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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Манчини ответил на вопрос о работе в Саудовской Аравии

15 Августа 2023 • 09:55 Комментировать

Экс-рулевой сборной Италии Роберто Манчини отреагировал на новость о возможной работе в национальной команде Саудовской Аравии.

«Работа в сборной Италии была для меня всегда в приоритете. Сейчас я получаю различные предложения, которые изучу в ближайшее время. Пока нет никакой конкретики. Что-то случится, когда у меня будет к этому интерес, но Саудовская Аравия здесь не при чем», - передает слова специалиста Corriere dello Sport.

Манчини был отправлен в отставку в конце прошлой недели. Под его руководством «скуадра адзурра» в 2020 году стала триумфатором чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии
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