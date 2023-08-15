Манчини ответил на вопрос о работе в Саудовской Аравии

Экс-рулевой сборной Италии Роберто Манчини отреагировал на новость о возможной работе в национальной команде Саудовской Аравии.

«Работа в сборной Италии была для меня всегда в приоритете. Сейчас я получаю различные предложения, которые изучу в ближайшее время. Пока нет никакой конкретики. Что-то случится, когда у меня будет к этому интерес, но Саудовская Аравия здесь не при чем», - передает слова специалиста Corriere dello Sport.

Манчини был отправлен в отставку в конце прошлой недели. Под его руководством «скуадра адзурра» в 2020 году стала триумфатором чемпионата Европы.