Червиченко: Саудовская Аравия — это похороны и кладбище звёзд

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем сборной Бразилии Малкоме, который в летнее трансферное окно перебрался в «Аль-Хиляль».

Спортивный деятель отметил, что форвард уже не будет выступать в топ-клубе, так как Саудовская Аравия является кладбищем звёзд, а большие деньги притупляют мотивацию.

«Звезды едут в Саудовскую Аравию, чтобы набить карманы деньгами, и после этого нереально заставить их пахать в другом месте за существенно меньшие деньги», - приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Напомним, что Малком перешёл из питерского «Зенита» за 60 миллионов евро.