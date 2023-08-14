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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Червиченко: Саудовская Аравия — это похороны и кладбище звёзд

14 Августа 2023 • 22:15 Комментировать

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем сборной Бразилии Малкоме, который в летнее трансферное окно перебрался в «Аль-Хиляль».

Спортивный деятель отметил, что форвард уже не будет выступать в топ-клубе, так как Саудовская Аравия является кладбищем звёзд, а большие деньги притупляют мотивацию.

«Звезды едут в Саудовскую Аравию, чтобы набить карманы деньгами, и после этого нереально заставить их пахать в другом месте за существенно меньшие деньги», - приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Напомним, что Малком перешёл из питерского «Зенита» за 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Червиченко
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