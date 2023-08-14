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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Мане впервые отличился за «Аль-Наср»

14 Августа 2023 • 21:52 Комментировать
Аль-Иттифак
2:1
Аль-Наср Эр-Рияд
1 2.25 X 3.60 2 2.80
2-й тайм

Сейчас проходит матч первого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттифаком» и «Аль-Насром».

Нападающий гостей Садио Мане вывел гостей вперёд уже на четвертой минуте встречи. Таким образом, сенегалец впервые отличился за команду из Саудовской Аравии.

Напомним, что 31-летний футболист пополнил «Аль-Наср» в летнее трансферное окно, перейдя их мюнхенской «Баварии» за 30 миллионов евро.

Главным тренером «Аль-Иттифака» является легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Прямая текстовая трансляция матча «Аль-Иттифак» - «Аль-НАср» проходит на сайте LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Садио Мане Аль-Наср Эр-Рияд
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АЛЬ-ИТТИФАК АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
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