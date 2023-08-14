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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Малком оформил хет-трик в дебютном матче чемпионата Саудовской Аравии

14 Августа 2023 • 19:52 Комментировать (1)
Абха
1:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд
окончен

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком оформил хет-трик в дебютном матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляля» против «Абхи».

Для достижения данной отметки форварду понадобилось провести на поле 78 минут. Игрок сборной Бразилии отметился забитыми мячами на 31-й, 55-й и 78-й минутах, а спустя три минуты после третьего гола был заменен.

Таким образом, за четыре проведенные игры за «Аль-Хиляль», в который он перешел в летнее трансферное окно, Малком отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

Прямая текстовая трансляция матча «Абха» - «Аль-Хиляль» Эр-Рияд проходит на сайте LiveResult.Ru.

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Малком Филипе Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Августа 2023 в 20:23
Мал ком да велик..
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