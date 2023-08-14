Нападающий «Аль-Хиляля» Малком оформил хет-трик в дебютном матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляля» против «Абхи».

Для достижения данной отметки форварду понадобилось провести на поле 78 минут. Игрок сборной Бразилии отметился забитыми мячами на 31-й, 55-й и 78-й минутах, а спустя три минуты после третьего гола был заменен.

Таким образом, за четыре проведенные игры за «Аль-Хиляль», в который он перешел в летнее трансферное окно, Малком отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Прямая текстовая трансляция матча «Абха» - «Аль-Хиляль» Эр-Рияд проходит на сайте LiveResult.Ru.