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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Малком оформил дубль в первом матче чемпионата Саудовской Аравии

14 Августа 2023 • 19:35 Комментировать

Нападающий «Аль-Хиляля» Филипе Малком отметился двумя забитыми мячами в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи».

Форвард распечатал ворота соперников на 31-й и 55-й минутах.

Таким образом, в четырех играх за «Аль-Хиляль» игрок сборной Бразилии уже смог отметиться четырьмя забитыми мячами.

Напомним, что Малком перешёл в команду из Саудовской Аравии из питерского «Зенита» в летнее трансферное окно за 60 миллионов евро.

Прямая текстовая трансляция матча «Абха» - «Аль-Хиляль» Эр-Рияд проходит на сайте LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Малком Филипе Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд
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