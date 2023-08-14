Малком оформил дубль в первом матче чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Хиляля» Филипе Малком отметился двумя забитыми мячами в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи».

Форвард распечатал ворота соперников на 31-й и 55-й минутах.

Таким образом, в четырех играх за «Аль-Хиляль» игрок сборной Бразилии уже смог отметиться четырьмя забитыми мячами.

Напомним, что Малком перешёл в команду из Саудовской Аравии из питерского «Зенита» в летнее трансферное окно за 60 миллионов евро.

Прямая текстовая трансляция матча «Абха» - «Аль-Хиляль» Эр-Рияд проходит на сайте LiveResult.Ru.