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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Де Хеа может стать одноклубником Роналду слухи

14 Августа 2023 • 13:29 Комментировать
Аль-Иттифак
...
Аль-Наср Эр-Рияд
1 2.70 X 3.45 2 2.40
Через 5 ч. 29 мин.

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как стало известно Marca, испанский голкипер, который на данный момент находится в статусе свободного агента, может перебраться в саудовский «Аль-Наср». По данным источника, клуб, где играет Криштиану Роналду, всеми силами пытается убедить де Хеа заключить контракт.

Напомним, 32-летний футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. В составе «красных дьяволов» де Хеа провел 545 матчей во всех турнирах. Стоит отметить, что голкипер смог сохранить свои ворота «сухими» в 190 играх.  

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Давид Де Хеа Аль-Наср трансферы футбола - лето 2023
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