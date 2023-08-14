Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как стало известно Marca, испанский голкипер, который на данный момент находится в статусе свободного агента, может перебраться в саудовский «Аль-Наср». По данным источника, клуб, где играет Криштиану Роналду, всеми силами пытается убедить де Хеа заключить контракт.

Напомним, 32-летний футболист выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2011 по 2023 год. В составе «красных дьяволов» де Хеа провел 545 матчей во всех турнирах. Стоит отметить, что голкипер смог сохранить свои ворота «сухими» в 190 играх.