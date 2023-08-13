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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду пропустит следующий матч «Аль-Насра» из-за травмы

13 Августа 2023 • 10:02 Комментировать

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду травмировался в финальном поединке Кубка арабских чемпионов против «Аль-Хиляля».

Согласно данным журналистов Ariyadhiah, у 38-летнего португальского голеадора диагностирован ушиб. Из-за этого повреждения нападающий не поможет своей команде в матче стартового тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака». Встреча состоится в понедельник, 14 августа.

Напомним, что накануне Роналду своим дублем помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Хиляль» со счетом 2:1. Это первый трофей португальского бомбардира в саудовском клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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