Роналду пропустит следующий матч «Аль-Насра» из-за травмы

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду травмировался в финальном поединке Кубка арабских чемпионов против «Аль-Хиляля».

Согласно данным журналистов Ariyadhiah, у 38-летнего португальского голеадора диагностирован ушиб. Из-за этого повреждения нападающий не поможет своей команде в матче стартового тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака». Встреча состоится в понедельник, 14 августа.

Напомним, что накануне Роналду своим дублем помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Хиляль» со счетом 2:1. Это первый трофей португальского бомбардира в саудовском клубе.