Роналду возмущён, что его не признали лучшим игроком финала Кубка арабских чемпионов

Лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который принес своей команде победу над «Аль-Хилялем» в финале Кубка арабских чемпионов, остался недоволен тем, что ему не вручили награду самого ценного игрока матча. Этот приз достался полузащитнику соперников Сергею Милинковичу-Савичу.

Во время награждения Криштиану потребовал объяснений у организаторов, показывая им, что забил два гола в финале.

По итогам турнира португальский форвард стал лучшим голеадором. В рамках Кубка арабских чемпионов Роналду записал на свой счет шесть забитых мячей. Это первый трофей нападающего после трансфера в «Аль-Наср».