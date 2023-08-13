Роналду стал обладателем «Золотой бутсы»

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Кубка арабских чемпионов. За это 38-летнему нападающему вручили «Золотую бутсу». В активе португальца шесть забитых мячей в турнире.

Напомним, что в финальном поединке «Аль-Наср», за который выступает Роналду, встречался с «Аль-Хилялем». Команда Криштиану победила со счетом 2:1, оба гола в составе триумфаторов забил португалец. Это первый трофей для нападающего после трансфера в Саудовскую Аравию.

КриРо перешел в «Аль-Наср» в январе нынешнего года. Форвард заключил с клубом трудовое соглашение до 2025 года.

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