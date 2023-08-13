Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду прокомментировал победу в Кубке арабских чемпионов

13 Августа 2023 • 07:41 Комментировать

Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Команда 38-летнего португальца выиграла со счетом 2:1. В активе КриРо два гола.

«Очень горжусь тем, что помог команде выиграть трофей. Благодарю всех, кто был причастен к нашему успеху. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда оказывали мне поддержку. Наши болельщики потрясающе поддерживали команду. Это их заслуга тоже», - гласит сообщение Роналду в социальных сетях.

Криштиану играет в Саудовской Аравии с января 2023 года. Он зарабатывает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро за сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.08.23 в 21:00
Аль-Фатех Аль-Фатех
Аль-Таавун Бурайда Аль-Таавун Бурайда
Видео
13.08.23 в 21:00
Аль-Рияд Аль-Рияд
Аль-Вахда Абу-Даби Аль-Вахда Абу-Даби
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
01:59 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» сделал грандиозное предложение Неймару
12 Августа
21:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Кейта Бальде отреагировал на информацию о возможном переезде игрока на Ближний Восток
21:16 · Саудовская Аравия
Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии
20:49 · Саудовская Аравия
​Роналду получил травму
20:14 · Саудовская Аравия
Роналду продлил голевую серию до пяти матчей
16:50 · Саудовская Аравия
​Соперник высмеял Роналду, но сам нарвался на негатив 2
16:03 · Россия. Премьер-лига
Кейта Бальде может уехать в Саудовскую Аравию или ОАЭ — Абаскаль не рассчитывает на игрока слухи
13:56 · Саудовская Аравия
Фердинанд: «Если бы мне было под 30 лет, я бы определённо уехал в Саудовскую Аравию»
13:26 · Англия. Премьер-лига
​Ровно 20 лет назад молодой Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед»
13:11 · Саудовская Аравия
Серхио Рамос выбрал себе новый клуб
11 Августа
22:48 · Англия. Премьер-лига
Фирмино оформил хет-трик в первом матче за «Аль-Ахли»
11:34 · Саудовская Аравия
Азар получил предложение из Саудовской Аравии 1
07:54 · Саудовская Аравия
Экс-вратарь «Милана» Татарушану уехал в Саудовскую Аравию
04:00 · Италия. Серия А
«Милан» тоже заработал на продаже Кесси в Саудовскую Аравию 3
10 Августа
22:37 · Саудовская Аравия
Мане пошутил, что Фирмино отговаривал его от перехода в «Аль-Наср»
Все новости