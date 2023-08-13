Роналду прокомментировал победу в Кубке арабских чемпионов

Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Команда 38-летнего португальца выиграла со счетом 2:1. В активе КриРо два гола.

«Очень горжусь тем, что помог команде выиграть трофей. Благодарю всех, кто был причастен к нашему успеху. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда оказывали мне поддержку. Наши болельщики потрясающе поддерживали команду. Это их заслуга тоже», - гласит сообщение Роналду в социальных сетях.

Криштиану играет в Саудовской Аравии с января 2023 года. Он зарабатывает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро за сезон.