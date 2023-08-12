Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии

«Аль-Наср» стал обладателем Кубка арабских чемпионов. В финальном матче против «Аль-Хиляля» команда Луиша Каштру в меньшинстве совершила камбэк – 2:1. Оба гола в составе «Аль-Насра» на свой счёт записал Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что для звёздного Роналду это первый трофей в Саудовской Аравии. За «Аль-Наср» португалец выступает с начала 2023 года. Криштиану перебрался в клуб в статусе свободного агента вскоре после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до средины 2025 года.

Напомним, что Роналду получил травму в концовке финальной игры.