​Роналду принёс «Аль-Насру» трофей, но травмировался

В субботу вечером «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» проводили финальный матч Кубка арабских чемпионов. В начале второго тайма открыть счёт удалось футболистам «Аль-Хиляля» - Майкл забил с передачи экс-игрока «Зенита» Малкома.

В скором времени «Аль-Наср» остался в меньшинстве, и казалось, что шансов у команды Роналду нет. Но звёздный португалец всерьёз взялся за дело. Он замкнул прострел с фланга, и количество единиц на табло уравнялось.

После 90 минут счёт был 1:1, и игра перетекла в экстра-тайм. Там Роналду снова отличился голом, оформив дубль. Позже, к сожалению, звёздный 38-летний португалец получил травму.

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Хиляль» по итогам 120 минут и выиграл Кубок арабских чемпионов. Для Роналду это первый трофей в «Аль-Насре».