​Роналду получил травму

В субботу вечером в финале Кубка арабских чемпионов играли «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Трофей достался «Аль-Насру» - команда по итогам 120 минут одержала волевую победу со счётом 2:1 за счёт дубля звёздного Криштиану Роналду.

Стоит сказать, что главный герой поединка доиграть матч не смог. По ходу второго дополнительного тайма Роналду получил повреждение и покинул газон на электрокаре. 38-летнего португальца пришлось менять. Возможно, Криштиану получил повреждение колена. Впрочем, более точную информацию нужно ждать от пресс-службы «Аль-Насра».

Напомним, что Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с 2023 года.