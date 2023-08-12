Роналду продлил голевую серию до пяти матчей

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче с «Аль-Хилялем».

38-летний португальский форвард «Аль-Насра» на 74-й минуте встречи отправил мяч в сетку ворот «Аль-Хиляля» в финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов, сделав счет равным - 1:1. Этот гол позволил Роналду продлить свою голевую серию до пяти матчей подряд.

В эти минуты продолжается поединок между саудовскими клубами, который уже перешел в дополнительное время. За всеми событиями игры вы можете следить в прямой трансляции, которая проходит на портале LiveResult в текстовом формате.