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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Соперник высмеял Роналду, но сам нарвался на негатив

12 Августа 2023 • 16:50 Комментировать (1)

На днях в полуфинале Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» играл против клуба «Аль-Шорта». Саудовцы победили со счётом 1:0, автором единственного гола стал Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

После матча игрок клуба «Аль-Шорта» Ахмед Зеро сделал фото с Криштиану Роналду и опубликовал его в социальных сетях.

«Со вторым лучшим игроком в истории», - так подписал фото Зеро, будто бы высмеивая Роналду. И хотя футболист не указал, кого считает первым лучшим, многие фанаты считают, что он имел в виду Месси.

В комментариях сам Зеро нарвался на негатив. Даже один из фанатов Месси написал, что Зеро поступил неуважительно.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Ахмед Зеро
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Комментарии (1)
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NOBODY
12 Августа 2023 в 16:56
так может он себя как лучшего имел ввиду..
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